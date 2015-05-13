Universimad 2015 suena en Radio 3

Un año más Madrid no sonará a chotis en su día grande y la culpa será de Universimad. Porque un año más San Isidro sonará a rock desde la Plaza de las Vistillas de la capital en la entrega de los premios Rock Villa de Madrid. Y Radio 3 será complice llevándote a casa en directo los conciertos del viernes 15 de mayo desde las 21.00 horas. Además tendremos tiempo de recuperar las actuaciones del día antes de Jaime Urrutia, Trajano! y High Voltage (jueves 14 de mayo desde las 20.30h.).

El viernes viviremos tres horas de música con Sidonie, La Naranja Blossom y Tom's Cabin, los nombres que encabezan esta cita festiva. Este último, el proyecto del canario Tomás Hernández habitando en la cabaña del tío Tom, ya sabe de que va Universimad porque él fue el ganador de los Premios Rock Villa de Madrid 2014.

Este año son Dead Bronco, Fuckaine, Lin Cortés, Maybe Nots y Toro los que se batirán en el escenario de las Vistillas para ser los mejores de la noche. Los cinco se juegan más de 5.000 €, una gira dentro del circuito AIE y una actuación dentro del Sziget Festiva. Además el premio Capitán Demo - Radio 3 les ofrece la difusión en radio y TV, y el Premio Instituto de RTVE la realización de un videoclip.

Sus conciertos empiezan a las 19.00, hora a la que os citamos en la Plaza de las Vistillas para seguirlo en persona. Y desde las 21.00, San Isidro versión rock llegará a tu casa con Radio 3.