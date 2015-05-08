Bases para el primer concurso de guión para cuatro robots RoboArt - Teatronika

Organiza el concurso el Laboratorio Synthetic Perceptive and Emotive Cognitve Systems (SPECS) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), con la colaboración de Radio 3 y el soporte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Se abre la convocatoria del concurso Roboart - Teatrónica que premiará cinco guiones para ser interpretados por cuatro robots. Una de las obras ganadoras será realizada físicamente e interpretada por 4 robots Nao de la UPF.

Bases

1. El concurso va dirigido al público en general, mayor de edad, cualquiera que sea su nacionalidad o edad.

2. La participación estará abierta hasta el día 30 Julio de 2015. La decisión del jurado, que será inapelable, se hará pública antes de finalizar el mes de septiembre de 2015.

3. El guión presentado debe cumplir los siguientes requisitos:

3.1 El texto ha de ser escrito en lengua española o inglesa (las dos únicas lenguas disponibles por el momento en los robots).

3.2 El guión debe estar escrito para un máximo de 4 personajes y ha de mostrar de forma explícita que los personajes son robots.

3.3 El guión puede ir acompañado de anotaciones explicativas. Las anotaciones pueden especificar tipos de movimientos corporales y movimientos en el espacio escénico. Los siguientes puntos comentan sobre el posible contenido de estas anotaciones:

(1) Los robots no pueden realizar acciones con las manos, no pueden coger objetos, solo abrir y cerrar sus tres dedos a la vez; (2) si que pueden llevar prendas de vestir. (3) si que pueden tener un objeto en la mano (desde el principio) y soltarlo. (4) pueden señalar a otro robot ya que saben, gracias a un sistema de “tracking”, donde se encuentran los otros robots. (5) pueden hacer coreografías sencillas (ver videos en la web para ejemplos). (6) El espacio escénico en el que se detectan los robots será de 3 x 2 metros. (7) Fuera de esta área, el control de los robots ha de ser manual, y por lo tanto de un solo robot a la vez. (8) Un robot no puede tocar a otro robot, (9) si que puede acercarse a otro y mantenerse a una distancia prudencial de unos treinta centímetros. (10) no realizarán movimientos bruscos. (11) se pueden controlar velocidad y entonación aguda o grave del discurso. (12) Los robots están equipados de LEDs de color.

3.5 La obra no puede superar los 10 minutos de duración ni 4000 palabras de texto (sin incluir anotaciones).

3.6 Se valorará tanto la adecuación científica y artística de las obras.

3.7 El guión presentado tiene que ser inédito.

4. Para participar se rellenará el formulario de inscripción de página web www.teatronika.specs-lab.com. Durante el registro se pide el documento PDF del guión, así como una breve descripción del contexto y sinopsis de la obra. El autor tiene la posibilidad de resubmitir el guión utilizando la pestaña AdjuntarGuión que aparece una vez registrado.

5. Cada participante puede enviar un máximo de un guión.

6. El jurado estará integrado por miembros de la UPF y personas reconocidas del ámbito de la ciencia y de las artes.

7. Se seleccionaran 8 obras ganadoras que se repartirán 3000 euros en premios.

8. Las obras seleccionadas se editarán en un libro.

9. El primer premio puede quedar desierto.

10. Los autores ceden a los organizadores del concurso los derechos de exhibición y publicación de las obras.

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento, y del criterio de los organizadores en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de las mismas.

El incumplimiento de cualquiera de estas bases, implica la no participación en el concurso.