'Tres en la carretera' desde la 1ª Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo
- Viernes 8 de mayo a las 19.00 en el Laudeo de la Univ. de Oviedo
- Con Pablo Und Destruktion, Losone y Javier Vallina en directo
Tres en la carretera desde la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo: diez días de cine independiente, cortometrajes, encuentros, conciertos, exposiciones, una instalación del creador Lois Patiño, un taller a cargo de Pelayo Gutiérrez, director de sonido de La Isla Mínima...
Los diez días de SACO están organizados por el Ayuntamiento de Oviedo. Este año se celebra esta primera edición del 1 al 10 de mayo en el Teatro Filarmónica de la ciudad y otros espacios.
¡Vente a vernos!
Este viernes 8 de mayo a las 19.00 hacemos Tres en la Carretera cara al público, en el Laudeo, el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en la sala Severo Ochoa. Con entrada libre hasta completar aforo. La grabación se emitirá por Radio 3 el sábado a las 15.00.
Contaremos con la música en vivo de Pablo Und Destruktion, Losone (finalistas del concurso de Proyecto Demo) y Javier Vallina, del grupo Bueno…
Y habrá entrevistas con Pablo de María (director de SACO), Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, los directores Ramón Lluis Bande y Marcos Merino, el cortometrajista Xacio Baño.