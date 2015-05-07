'Tres en la carretera' desde la 1ª Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo

Tres en la carretera desde la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo: diez días de cine independiente, cortometrajes, encuentros, conciertos, exposiciones, una instalación del creador Lois Patiño, un taller a cargo de Pelayo Gutiérrez, director de sonido de La Isla Mínima...

Los diez días de SACO están organizados por el Ayuntamiento de Oviedo. Este año se celebra esta primera edición del 1 al 10 de mayo en el Teatro Filarmónica de la ciudad y otros espacios.