Womad con voz de mujer en Radio 3

Cáceres se transforma de nuevo en uno de los escenarios más evocadores y singulares del WOMAD. El próximo fin de semana, entre el 7 y el 10 de mayo, el festival de músicas del mundo creado por Peter Gabriel regresa a esta ciudad monumental con una veintena de artistas procedentes de once países.

Y, entre ellos, destacan ellas. Es este un Womad en el que ponen el acento algunas de las grandes voces femeninas del soul, el swing o el folk del panorama actual, como Aurora & The Betrayers, Alice Russell, Eska o The Soaked Lamb.

Aurora & the Betrayers Aurora & the Betrayers abre el festival y continúa disfrutando de su momento más dulce, consolidada como una de las propuestas más genuinas de la "música negra" nacional. Es la voz y personalidad de su líder, Aurora García, la que imprime ese carácter y sonido tan propios, que avala la crítica y reconoce el público en cada directo. Así lo demostraron también en el concierto aniversario de su primer disco, Shadows go away, el pasado 20 de febrero, que retransmitió Radio 3.

Alice Russell y Eska Del panorama internacional destaca la presencia de Alice Russell, una de las últimas incorporaciones al festival. Con una sólida trayectoria, su nombre empieza a brillar con su primer trabajo en solitario (Pot of Gold en 2008) y hoy es considerada la voz más poderosa del soul británico. También del Reino Unido llega Eska, una artista nacida en Zimbabwe distinguida por su virtuosismo vocal, y en cuanto a The Soaked Lamb, son una formación lisboeta que apuesta por el swing y el blue vintage.

El Twanguero En la presentación del festival, su directora artística Dania Dévora comentó que Womad Cáceres 2015 se había confeccionado con la idea de mezclar generaciones y de que la gente pudiera divertirse, cantar y bailar. El Twanguero es una buena muestra de ello. Con dos Latin Grammy, Diego García esta considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, sin embargo, él reivindica la humildad y el carácter festivo de la música. Dos cosas que ha aprendido de sus viajes por el continente americano y que ahora pone a prueba con el repertorio de rockabilly, mambo, swing o rumba de su último disco, Pachuco.