Qué esperabas de The Vaccines

Calor. Mucho calor. De ese calor que piensas que vas a vivir en julio o en agosto, en los festivales de pleno verano. No en mayo, en la inauguración de la temporada festivalera. Pero así ha sido la primera jornada de este SOS 4.8. Calurosa nivel julio en una tarde inaugural en la que Xoel Lopez ha sido el encargado de estrenar el escenario numero uno. Y para abrirlo, qué mejor que con toda la artillería: 'Que no'. Desde los mejores tiempos de Deluxe al amor desafinado de su primer trabajo con nombre propio, el que más espacio ha ocupado en este concierto. Una pena que de lo que vendrá, Paramales, solo nos haya enseñado en directo lo que ya había adelantado: 'Todo lo que mereces' y 'Yo solo quería que me llevaras a bailar'.

Festivales Festival SOS 4.8 - Supersubmarina rne audio

Por supesto el nombre grande, el que encabezaba el cartel y ha coronado el día de hoy ha sido Morrissey. Venía a presentar World peace is none of your business, un disco en el que ha dado más importancia al mensaje que a la melodía. Y no ha sido solo por ese disco, lo cierto es que ya hace tiempo que sus conciertos son más bien un panfleto pro vegetarianismo. 'Meat is Murder' se ha llevado la palma con las imagenes de maltrato animal que la han acompañado y con las que a más de uno se le ha atragantado la cena (vegana a la fuerza, ya se sabe con Mozz).

Justo lo que esperábamos de The Vaccines En su debut The Vaccines preguntaban que esperábamos de ellos y era precisamente esto. Contundencia, energía, desenfado, y grandísimas canciones. Las que han firmado en dos discos y las que esperamos de English Graffitti. Festivales Festival SOS 4.8 - The Vaccines rne audio Buena muestra ha sonado en el SOS 48 empezando por 'Teenage Icon'y 'Wreckin Bar' y siguiendo por la nueva 'Dream Lover', la smithiana 'Melody Calling', la despechada 'Post break up Sex' o la aceleradísima 'If you wanna'. Es facil para The Vaccines disparar a dar porque no tienen más que cañonazos.

Escenario Radio 3 Este año estrenamos escenario en el SOS 4.8 y hoy nos ha dejado grandes directos. Uno de los más especiales la vuelta, después de más de diez años de ausencia, de los delicados Luna. Dean Wareham, Britta Phillps, Lee Wall y Sean Eden, la formación original de los neoyorkinos, con la que funcionaron hasta 2005 y de la que hoy han escrito un capitulo muy especial. Un concierto con desarrollos instrumentales muy emocionantes con el que han demostrado que una década después están en un estado de forma envidiable. Festivales Festival SOS 4.8 - Hinds + Luna rne audio De la veteranía a las recién llegadas Hinds. Si alguien necesita entender la locura que se está viviendo con ellas desde hace apróximadamente un año, tiene que verlas en directo. Se lo pasan muy bien y nos lo hacen pasar mejor con un setlist de nueve temas frenéticos del que conocíamos solo tres. Así que este directo ha sido casi un tester de ese disco que nos llegará pasado el verano.

Potencia y baile Hinds habían dejado el escenario caldeado para la potencia punk de Palma Violets que no han perdido de nada de potencia desde aquellos primeros conciertos de una casa okupa en el Studio 180 del sur de Londres. Arrollando han llegado y casi literalmente porque los micros han estado más tiempo por los suelos que en pie. Este lunes publicarán Danger in the Club, pero sigue siendo 180 el que hace levantarse al público. Festivales Festival SOS 4.8 - Palma Violets + Bigott + Years & Years rne audio Sin embargo Years & Years no necesitan disco editado para hacer bailar al recinto. Hoy han hecho honor a su estatus de revelación de 2015 aunque les hemos descubierto más R&B y menos electrónicos.