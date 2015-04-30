Nepal en 'El bosque habitado'

Nos dejamos habitar por la trascendente levedad de la vida. Una reflexión que hacemos en homenaje a Nepal, a sus gentes, a sus recuerdos, a su esperanza de futuro, a sus tradiciones, a su hospitalidad, a sus colores, a su laboriosidad, a sus árboles…

En agradecimiento a la mirada de un pueblo que enriquece a los demás y que, una vez más, sigue nutriéndonos nuestras raíces, a miles de kilómetros, incluso en las experiencias más difíciles de la vida. Hoy somos Nepal, reconocemos la parte de nuestra savia que ellos han alimentado y, como los árboles, esperamos que nuestras raíces unidas por debajo de la tierra en ese territorio invisible pero tan vital, puedan regenerar y reconstruir, como cuando un árbol maduro proporciona sus nutrientes al tocón del árbol talado para que no muera… ¡Ubuntu Nepal!

Y lo hacemos como enanitos subidos a los hombros de gigante de Fernando Fueyo, pintor de cámara de los árboles, conmocionado por la noticia del desastre en Nepal y cuya sensibilidad, basada en la gran experiencia vivida en este país durante sus viajes, nos ha provocado tantas reflexiones y tantas deudas de agradecimiento, que así surge este programa ritual, cuando casi nada podemos hacer. Que las palabras se transformen en gestos de mutualismo.