Esta semana El séptimo vicio desde el Festival de Fajr en Teherán (Irán), con algunos de los mejores cineastas del mundo, como Maji Majidi o Jafar Panahi, quien lleva varios años bajo arresto domiciliario y bajo esas circunstancias acaba de ganar el Oso de oro, y Mohammed Rasoulof que acaba de estrenar Los archivos no se quemarán, denunciando las torturas.

El cine tiene un potencial increible en Irán. Los cines Mellat se llenan de un millar de aficionados para este festival. Con Javier Tolentino como testigo.