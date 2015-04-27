Todo el SOS 4.8 en directo en Radio 3

Qué ganas teníamos de que llegara este momento. Este primer fin de semana de mayo que significa el comienzo de la temporada de festivales. Y por supuesto, un año más, Radio 3 estará para contartelo. Será desde Murcia, en el SOS 4.8 y, como siempre, en directo desde las 21.00 horas. Programación especial para los días 1 y 2 de mayo en la que sonarán los mejores conciertos del festival murciano.

Morrissey es el nombre grande de un cartel que recopila algunas de las propuestas internacionales más cuidadas del momento como The National, Metronomy o Temples. Ellos pondrán la elegancia y The Vaccines y Palma Violets traerán al escenario murciano la potencia que se espera en sus próximos nuevos discos que estrenarán aquí por adelantado. También Years & Years llegarán con un esperado nuevo disco, su debut y la confirmación de que el título de artista revelación de 2015 guarda más que solo palabras.

En la misma posición que Years & Years llegan Hinds. Después de recorrese el mundo y con su disco de estreno recién terminado, tendremos la oportunidad de verlas en Murcia, una de las pocas fechas nacionales que podemos rascar a su atestado tour. Xoel López también estará presentando disco nuevo en el festival y será además el encargado de abrir el escenario principal por el que pasarán otros grandes nacionales como Mi Capitán, Dorian y Lori Meyers.