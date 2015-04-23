Especial con Mikel Erentxun desde su local de ensayo en San Sebastián

Programa especial de Disco Grande. Nos vamos a San Sebastián. Bueno, exactamente a Mondragón y al local de ensayo de Mikel Erentxun, en donde se encuentra dando los últimos retoques antes de la señal de partida a lo que será la gira de presentación de las canciones de su nuevo disco, que salió el pasado 17 de marzo.

El "Corazones Tour" tiene su primera cita en Santiago de Compostela el día 2 para luego seguir, en principio, por San Sebastián, Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla a lo alrgo del próximo mes de mayo.

Y nuestro protagonista está encantado de que una docena de adeptos a Radio 3 sean testigos de excepción de cçomo van quedando canciones como "El hombre que hay en mí", "Un coräzón llamado muerte" y otros trallazos de esta obra grabada con Paco Loco a los mandos de la producción e instrumentalmente casi a pachas y tocando todos los instrumentos entre ellos dos.

Para asistir, escribe tu e-mail a discogrande@rtve.es mostrando su deseo de asistir este miércoles 29 de abril entre las 17.00 y las 18.00, la hora de Disco Grande.

Si Mikel no hubiera tenido que pasar por un trance delicado (su corazón le mandó una señal) meses atrás no habrían salido las dieciseis canciones (esto es monográfico) que ha escrito en primera persona.