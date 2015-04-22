Sant Jordi al Wonderland
- Dijous 23 d'abril
- De les 15 hores fins a les 15.30h.
- De les 18.30h a les 19.30h.
Aquest Sant Jordi fem un 'suuuuper' especial Wonderland. Es l'especial de cultura de Ràdio 4 dedicat íntegrament al Sant Jordi. A banda del cap de setmana, Wonderland es passeja demà dijous per donar veu als protagonistes.
La cultura és la gran protagonista del 23 d'abril. Ella tira del cabdell dels milers d'històries que es donen de la mà en aquesta Diada, amb el fil conductor de l'amor a la literatura. Nosaltres, Wonderland, n'explicarem algunes amb un format que ens acompanya al llarg de tota la vida, des de la infantesa fins a la vellesa: el conte. El nostre serà un viatge amb dos recorreguts: De les 15 hores fins a les 15.30. I de les 18.30 a les 19.30. En aquests programes es donen a conèixer, també, els 5 guanyadors del Concurs de relats Wonderland especial Sant Jordi. Qui ens acompanyarà?
Companys de viatge de les 15 a les 15.30: Rosa Montero, Jaume Pons Alorda, Laura Huerga i Andrés Calamaro. Relats guanyadors del concurs de Sant Jordi: Última voluntad, de Miguel Angel Cejudo i Odisea, de Mei Moran
De les 18.30-19 hores: Carme Riera, David Caraben, Enrique Vilamatas i Santiago Roncagliolo. Relat guanyadors del Concurs de Sant Jordi: Amores, de Lola Sanabria.
De les 19.05-19.35: Rosa Regàs, Jaume Sisa i Javier Cercas. Relats guanyadors del concurs de Sant jordi: Cruce de Líneas, de Rafa Olivares i Movilización, de Paloma Hidalgo.
En els contes sempre es formula una pregunta que els protagonistes han de desvelar. En el nostre programa, com és el nostre conte especial també.
Per què Carme Riera ha capgirat la història del conte de la Sireneta de Hans Christian Andersen?
Com saber si és una dedicatòria d'Enrique Vila Matas? Què tenen d'especial les que fa per Sant Jordi aquest escriptor?
Quina és la primícia mundial que ens ha donat al Wonderland Javier Cercas?
Què és una de les coses que més li agraden en aquesta vida a Rosa Montero?
Què tenen en comú la poesia de Jaume Pons Alorda i el cinema?
Per què funciona tan bé això de "La unió fa la força" a Llegir en català on hi participa l'editora de Raig Verd Laura Huerga?
On compra els discs i es fa els tatuatges Andrés Calamaro?
Quina és la fórmula d'èxit de les cançons que escriu David Caraben, Mishima?
Quina relació té la vida i el Tango segons Jaume Sisa?
La recepta culinario-literària de Santiago Roncagliolo no és sopa de lletres. Quina és?
Quines inquietuds tenia Rosa Regàs en la seva adolescència per marcar l'inconformisme que l'ha marcat tota la vida?
Totes aquestes preguntes tindran la seva resposta demà als Especials Sant Jordi de Wonderland.
Per saber si els contes que ens expliquen els protagonistes tenen un final feliç... Haureu d'esperar fins al final.
Feliç Sant Jordi!