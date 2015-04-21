Zahara y Radio 3 presentan el disco "Santa"

"María Zahara Gordillo Campos (Úbeda, 1983), más conocida como Zahara, es una cantautora española”. Así comienza la biografía en Wikipedia de una de las grandes artistas que hado la música española en este siglo y que este martes 21 de abril publica su nuevo álbum, Santa, que ha presentado en directo en un Como lo eyes especial emitido desde la Casa de América de Madrid.

Como lo oyes Como lo oyes - Santa Zahara - 21/04/15 rne audio

Después de “Oh, Salvaje”, primer avance del disco, pudimos escuchar “Crash” en 180 Grados, el programa de Virginia Díaz y también verlo en nuestra web.

El martes 14 de abril la misma Zahara introdujo “El Deshielo” en Como Lo Oyes y anunció la presentación del disco el mismo martes de su publicación en el programa de Santiago Alcanda, en directo, desde la Casa de América a partir de las 13 hs.

La pareja tóxica, anterior disco de Zahara, cerró el invierno emocional y profesional de Zahara. La ubetense se mudó de Barcelona a Madrid e inició con ánimos reforzados nuevos proyectos y experiencias: dúos varios con otros artistas cercanos (Love Of Lesbian, Quique González o Fabián); sello discográfico propio GodZila Records; cortometrajes, subastas benéficas, su Sociedad con Acento (una escuela de oratoria); la gira El deshielo y canciones nuevas que estamos a punto de conocer en Santa y en el disco de rareza Bestiario.

Zahara actuará con este álbum en mayo en Zaragoza, Barcelona y Madrid, donde ofrecerá dos conciertos en el Teatro Lara. En esta gira de presentación contará con la misma banda con la que compartió escenario en El Deshielo: Martí Perarnau (Mucho) a la guitarra, Miguel de Lucas (Mucho) al bajo, Víctor Cabezuelo (Mucho, Rufus T. Firefly) al teclado y Ramiro Nieto (The Right Ons) a la batería.