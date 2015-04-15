Radio 3 obtiene 528.000 oyentes en el EGM

Según el Estudio General de Medios publicado hoy, Radio 3 ha incrementado en 82.000 su número de oyentes. Ahora escuchan Radio 3 528.000 personas cada día. Nuevo record histórico de la emisora.

Y aún cuando el dato es relevante lo más importante es que Radio 3 tiene los mejores oyentes. Oyentes con criterio que aman la cultura, la creatividad y la música de calidad. Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás. Una radio en la que no suena siempre la misma canción. Una radio hecha por personas para personas. Compartiendo pasión por la cultura y las tendencias.

En los últimos tiempos Radio 3 ha puesto en marcha proyectos innovadores en el ámbito de la comunicación en todo el mundo. Como Radio 3 Extra con contenidos audiovisuales y multimedia que se solo se distribuyen en Internet. También Radio 3 HQ, nuestro canal en la TDT, que permite escuchar la emisión de Radio 3 en alta fidelidad con información en pantalla de los programas. Además de nuestra aplicación para dispositivos móviles, única por la funcionalidades que tiene. Sin olvidar la presencia de los contenidos de Radio3 y Radio3 Extra en el Botón Rojo de RTVE para las televisiones conectadas a Internet.

Además, Radio 3 produce programas especiales que ponen en valor la creatividad y la pasión por la cultura, y que constituyen una plataforma única para los jóvenes creadores.

Decimos 'eres lo que escuchas'. A todos nuestros oyentes, gracias por ser de Radio 3.