Vota a tu favorito para ganar el Premio Radio 3 en los Premios de la Música Independiente 2015

Un año más Radio 3 se hace cargo de una de las categorías de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN). Después de una primera ronda de votaciones entre los profesionales del sector, en la web de los premios puedes consultar y votar en las categorías abiertas al público.

Una de ellas es el Premio Radio 3 y buscamos a un ganador con los votos de los oyentes entre las 15 bandas que hemos seleccionado por su contribución a la música en 2014.

Puedes votar hasta el 26 de abril y conocer al ganador en la gala de los Premios de la Música Independiente, que se celebrará el 11 de mayo en Madrid.

El año pasado los ganadores fueron Izal. En 2013, el galardón se lo llevaron Prin La La. ¿Quién será el mejor artista Radio 3 de 2015? ¡Está en tus manos!

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