Dorian celebra 10 años como banda en Radio 3
- Dorian presentan en directo para Radio 3 'Diez años y un día'
- Vuelve a escuchar un concierto único
"Verte amanecer", "A cualquier otra parte", "Los amigos que perdí"... y así hasta diez años de canciones. Te las sabes. Y lo sabes. Y se ha notado. Porque habéis llenado la sala But de Madrid para celebrar junto a Dorian su década como banda. Para acompañarlos en una dulce condena de diez años y un día que van a estar cumpliendo durante este 2015 y que empezaron ayer con Radio 3.
Era poco tiempo para todo lo que Dorian tiene que contar por eso fueron 60 minutos intensos en los que charlamos con la banda y nos dejaron en directo sus canciones más clásicas, las que ya son patrimonio nacional. Todas ellas en un formato distinto al que aparecen en este último trabajo, sin arreglos de cuerda, de vuelta a los orígenes puros de Dorian.
Todo ese sentimiento, sobre el escenario y entre el público, retransmitido por Radio 3 y que puedes guardar para siempre.
¡Vuelve a escucharlo!