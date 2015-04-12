Los efectos especiales de Izal

Palacio de los Deportes. Estas son las cuatro palabras que anotaron los músicos de Izal hace meses. La intención era dar las gracias. Rematar la historia de un segundo disco que dinamitó sus expectativas. Cada bolo los llevaba a un lugar más grande. Todavía quedaba algo más grande. Palacio de los Deportes.

El recinto (actualmente llamado Barclays Center Madrid) representa un hito en la historia de la música. Es mucho más que la confirmación. Es la celebración de la confirmación.

Izal empezó acotando el evento a 5.000 personas. Se llenó. Ampliaron a 9.000. Se volvió a agotar. Y en la noche del sábado que Izal recordarán durante mucho tiempo, 12.000 personas se han dejado la garganta en cada sílaba.

Dos horas de éxitos Durante dos horas de concierto, han saltado, gritado y seguido línea por línea las 26 canciones que Izal han desplegado en el último concierto de su gira. Una gran cita que ha empezado con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista con un video de recorrido por 5 años que han pasado en un suspiro. De apenas 100 personas en sus primeros conciertos a un plano general de un Palacio de los Deportes lleno. Expectante. Y después, 'Jenna Fischer'. Especiales Radio 3 Especial - Izal en concierto desde el Palacio de los Deportes de Madrid - 11/04/15 rne audio Esta noche han sonado todas las grandes canciones de Izal, que en el fondo lo son todas las de sus dos/tres discos. Porque viendo al público uno pierde la cuenta de cuáles fueron single. Todas respaldadas con la misma fuerza, por ellos y por las 12.000 voces que tenían delante. Porque callarse en medio de una canción, parar la música, y confiar en que no te vas a quedar solo...es mucho confiar. Es cosa de grandes y a estas alturas está claro que Izal lo son Entre esas 26 canciones ha habido dos pistas de lo que será su próximo trabajo con el que se enfrentarán al vacío: repetir lo que les ha pasado este último año. La reválida llegará en septiembre, pero ya tenemos dos adelantos. 'En aire y hueso' ha sido el primero de los temas nuevos en sonar en esta fiesta grande de Izal. Un tema ya conocido porque no era la primera vez que lo llevaban al directo. La sorpresa ha sido 'Hacia el norte'. Las dos muy bien recibidas, veremos si sierven para repetir éxito.

Más sorpresas Sobre el escenario tres sorpresas para el público. Tres invitados de la altura, por lo menos, de Mikel Izal (aunque no literalmtene, que eso es dificil): Juan Aguirre de Amaral, Carmen Paris y Jairo Zabala de Depedro. Invitados para tres temas cumbre: 'Magia y Efectos Especiales', 'Agujeros de Gusano', y 'Palos de Ciego', respectivamente. Ha sido una noche para pasarlo bien sobre y bajo el escenario, en el ring de este Palacio de los Deportes. Y en casa, o donde estés con Radio 3. Una noche que ni unos ni otros van a olvidar pronto.