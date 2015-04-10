Disco grande desde el Maf, en el Albéniz de Málaga

Son dos programas especiales. El viernes 10 y el lunes 13. Viaje a Málaga para estar presente en las jornadas de ese MaF (Málga de Festival) que es algo así como el previo en clave musical al festival de cine propiamente dicho.

Dos citas (de 17 a 18, en Radio 3 y desde el Albéniz) en la que contaremos con músicos, preferentemente de la escena malagueña, que forman parte del cartel, que tienen cita inmediata (incluso ese mismo día) que ya han pasado o que aún tienen que subirse a las tablas.

Jornada de viernes Este viernes 10 hemos contado con Thalia (su último proyecto se llama Ultrarouge y también está implicada en menesteres cinematográficos), La Cena (con nueva obra a la vista y actuación junto a Miqui Puig al día siguiente) y Conde (su más reciente aventura es Reberbville y su ayer inmediato es la banda Santos de Goma). Disco grande Disco grande - Desde el MaF (Málaga de Festival) (I) - 10/04/15 rne audio Además hemos charlado en ese puente que une la música con el verso con Miqui Puig y Alejandro Simón, aparte de los detalles que nos ha contado Cristina Consuegra, representando a la dirección del evento.