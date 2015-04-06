Fallece el compositor Claudio Prieto

El compositor Claudio Prieto falleció ayer a los 80 años. Lo comunicaba la Orquesta y Coro de RTVE a través de su perfil de Facebook con el siguiente mensaje: ‘Os tenemos que dar una mala noticia. Ha fallecido el compositor palentino Claudio Prieto. Nuestras condolencias a su familia. Nos vemos además ante una de esas coincidencias que a veces nos depara el destino, pues esta semana la OSRTVE interpretará por primera vez su obra Ensoñaciones. Descanse en paz maestro’.

La obra de Prieto ocupa un lugar muy destacado dentro de la música española contemporánea y sus piezas le sitúan como uno de los compositores capitales de la segunda mitad del siglo XX.

Su música era, según el también desaparecido director de orquesta Odón Alonso ‘imaginativa, coherente, sincera, estructurada y rabiosamente libre, por tanto, sorprendente’.

Dedicó su vida a la música en prácticamente todas sus facetas, desde sus inicios como intérprete y director de bandas de música a su trabajo en la composición, con un catálogo que supera ampliamente el centenar de obras.

Su fecundidad creativa y su completa personalidad musical le valieron multitud de reconocimientos, entre ellos el Premio de Castilla y León de las Artes en 1994 o el Premio al Mejor Autor de Música Clásica que recibió en el año 2004 por parte de la Academia de las Artes y de la Música.

Claudio Prieto mantuvo una larga vinculación con Radio Nacional de de España. Desde la página sinfónica Contrastes, fruto de un encargo en 1964 de RNE para la ORTVE hasta su trabajo a principios de la década de los 80 como jefe de programación de Hilo Musical o ya en los años 90 desde en Radio Clásica.

Su hija Laura Prieto, musicóloga y compañera de Radio Clásica, escribió en el año 2006 una biografía sobre su padre titulada ‘Claudio Prieto: notas para una vida’.