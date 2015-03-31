Conciertos que emite Radio Clásica en la Semana de Música Religiosa de Cuenca

Radio Clásica transmite, un año más, los prinicipales conciertos enmarcados dentro de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. En este caso se celebra la edición número 54 del certamen.

Radio Clásica conectará en directo con las diferentes localizaciones del festival y, además, recordará algunos de los conciertos que tuvieron lugar el año pasado.

Todos los conciertos se encuentran detallados en el horario que figura en esta noticia.