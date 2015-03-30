Natalie Prass en concierto exclusivo para Radio 3

Natalie Prass es una de las grandes revelaciones internacionales de lo que llevamos de 2015. Y lo es gracias a un álbum de debut que nos muestra a una cantautora que maneja a la perfección las enseñanzas de los clásicos del folk americano, pero adaptando ese legado a unas interpretaciones plenamente contemporáneas.

Un logro en el que también ha sido clave la preciosista producción del enrachado Matthew E. White.

El próximo martes 7 de abril tendremos la oportunidad única de ver a Natalie Prass en directo en un concierto exclusivo en un pequeño local de Madrid al que asistirán 50 oyentes de Radio 3 invitados por Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona.

Si quieres estar entre ellos, manda un correo a hoyempiezatodo@rtve.es y una de las 25 invitaciones dobles de que disponemos puede ser tuya.