'Lucia di Lammermoor' desde el Met, este sábado en Radio Clásica

“Lucia di Lammermoor”, drama lírico en tres actos de Gaetano Donizetti con libreto de Salvatore Cammarano, basado en la novela de Walter Scott “La novia de Lammermoor”, estrenado en el Teatro San Carlo de Nápoles el 26 de septiembre de 1835.

Sir Walter Scott (1771-1832), el famoso dramaturgo escocés, escribió The Bride of Lammermoor (La novia de Lammermoor) en 1819. A Scott le gustaba basar sus novelas en hechos históricos reales, y así lo hizo también en este relato. La vida de Janet Dalrymple, una oscura figura de la tradición escocesa, fue la inspiración a partir de la cual el escritor forjó su conmovedora historia.

El estilo literario de Scott se prestaba muy bien a la adaptación musical, y muchos compositores utilizaron sus novelas. En el caso de Lucia di Lammermoor, el fuerte contraste entre las celebraciones de boda y el horror de la cámara nupcial procede de la propia novela de Scott; otro magnífico ejemplo es el incoherente discurso de la protagonista en la escena de la locura de la novela, que se convierte asimismo en el momento crucial de la ópera, con una Lucia delirante.

Salvatore Cammarano, el libretista de Donizetti, rehizo en su libreto la novela de Walter Scott y omitió gran parte de ella: por ejemplo, la novela contiene numerosas tramas políticas en las que se involucran los miembros de más edad de las dos familias.

También hay referencias a la historia británica, muchas de las cuales habrían sido incomprensibles para el público italiano. En suma, Cammarano y Donizetti despojaron la novela de Scott de todo lo que no eran sus situaciones y personajes fundamentales, destacando lo que consideraban más importante: la tragedia de Lucia.