'Discópolis Jazz' recoge el testigo de Cifu

Desde el sábado 28 de marzo de 2015 Discópolis aumenta su tiempo de emisión especializándose en jazz los sábados y domingos en la misma franja horaria: de 14 a 15 horas.

Recoge el testigo de nuestro compañero Juan Claudio Cifuentes, "Cifu" en A todo jazz y continuará su linea dedicada al jazz moderno aumentando la programación de jazz español.

Será un espacio que mire a la actualidad, a las novedades discográficas, los festivales, las actuaciones en pequeños clubs y por supuesto hará guiños a los grandes clásicos del género. El primer artista que sonará en Discópolis Jazz será el saxofonista canario Kike Perdomo y después el trompetista valenciano David Pastor.

En palabras de José Miguel López, "sustituir a Cifu es imposible pero continuar su labor sí se puede y debe hacer. Acepto el reto con pasión y energía contando con vuestra necesaria complicidad".

José Miguel López ha sido distinguido con los Premios de Honor del club de Música y Jazz del C.M. San Juan Evangelista (escultura y diploma), que se le ha entregado en dos ocasiones.