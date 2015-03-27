Cambio de hora, cambio de frecuencias verano 2015
Desde el sábado 29 de marzo
Radio Exterior de España emite su programación desde las 18 hasta las 22 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:
- África y Atlántico sur, 15.450 Khz, banda de 19 metros.
- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros.
- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros.
- Oriente Medio e Índico, 15.490 Khz, banda de 19 metros.
Y los sábados y domingos:
- África y Atlántico sur, 21.620 Khz, banda de 13 metros (de 14 a 18 horas), y 15.450 Khz., banda de 19 metros (de 18 a 22 horas).
- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 18 horas).
- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 18 horas).
- Oriente Medio e Índico, 15.490 Khz, banda de 19 metros (de 14 a 18 horas).
Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:
- Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.
- Hispasat 1 E: frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.
- Asiasat 5: frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal.
- Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.
- Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.
Radio Exterior de España se oye en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.
Existen además aplicaciones móviles (poner enlace para app de Apple o Android) para aplicaciones móviles, como teléfonos y tabletas.