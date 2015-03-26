Radio 3 en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles recuperando el espíritu punk

Prepara los imperdibles. El pantalón más roto que tengas. Ensaya una peineta frente al espejo, porque ha vuelto el punk.

He aquí una buena oportunidad para revisar esos clichés. Nos hemos ido hasta el CA2M, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, que ha inaugurado una exposición titulada "Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo". Como Rastros de carmín, el libro de Greil Marcus, pero al revés: no buscando sus antecedentes, sino el eco, las astillas,la munición de un movimiento que ha llegado hasta hoy.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Barriupedia: Rastros de carmín - 25/03/15 Escuchar audio

Porque, como dice su comisario, David G. Torres, "surgió como una reacción a la crisis del sueño hippie (...), atenazado por la crisis económica ligada a la gestión de la escasez (el petróleo) que conllevaba el final de la fe en el progreso y una generación abocada al desempleo; todo ello aderezado con un regreso del conservadurismo político".

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Punk en Móstoles - 25/03/15 Escuchar audio

Ahora frótate los ojos y mira al presente: si en vez de "despertar del sueño hippie" lo hacemos de aquel en que nos sumió el consumo, a ver quién es el listo que señala las siete diferencias.

Ponen banda sonora a ese vómito de insatisfacción El Pardo, uno de los grupos de la escena subterránea de Madrid cuyas letras firmarían sin dudar, yo qué sé, los mismísimos Dead Kennedys.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - El punk de El Pardo - 25/03/15 Escuchar audio

También han pasado por el programa Ramonsters, el grupo homenaje a los Ramones que han montado Mario Vaquerizo, Manolo Uvi, Erique Bastante y Rafa LeDoc.