Mor Fernando Borderias, mestre del periodisme esportiu radiofònic de RNE a Catalunya
- Va començar al programa ‘Los Deportes’ a Ràdio Peninsular, passant després per Radiocadena i més tard a RNE
Fernando Borderias Ruescas, ha mort aquesta matinada a Barcelona als 71 anys després d’una llarga malaltia. Nascut a Zuera, poble de la província de Saragossa al 1944, es va traslladar des de molt jove a Catalunya on va desenvolupar la seva trajectòria professional.
Fernando Borderias es va dedicar sempre al periodisme radiofònic esportiu a la seva Casa, a RNE, emissora a la que va estar vinculat des del 1970 i fins al 2007. També va col.laborar a programes esportius pioners de TVE, com “Sobre el terreno”.
Amb una llarga trajectòria de prop de quatre dècades, Borderias va destacar pel seu estil propi i les entrevistes directes i ben documentades. Borderias dominava tota la información d’equips com el Barça i l’Espanyol. Amant de les exclusives, sempre sabia trobar el protagonista del dia. Fernando Borderias era un mestre i va crear escola. Els oients sempre el recordaran per la seva veu inconfusible.
Entre altres reconeixements, Borderias va rebre el Premi a la Trajectòria Periodística, que concedeix la Generalitat, pels seus molts anys de dedicació a la informació esportiva.