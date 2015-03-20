Philippe Jaroussky actúa en directo en el programa 'Estudio 206' de Radio Clásica
- La cita será el martes 24 de marzo a las 11h de la mañana
- La actuación podrá seguirse en directo en la web de Radio Clásica
- Interpretará piezas de Green: canciones francesas sobre poemas de Verlaine
El contratenor francés Philippe Jaroussky actuará en directo el próximo martes, 24 de marzo, en el programa Estudio 206 de Radio Clásica.
Jaroussky interpretará piezas de su último disco, Green: canciones francesas sobre poemas de Verlaine, y estará acompañado al piano por Jérôme Ducros.
Se trata de un repertorio de piezas breves de compositores tan variados como Fauré, Hahn, Poldowski, Bordes, Debussy, Déodat de Séverac, Chausson, Chabrier, Ferré, Szulc, Caplet, Saint-Saëns, Honegger o Trenet, basadas en textos poéticos de Verlaine.
Desde su irrupción a comienzos de 2000, la crítica se rindió de inmediato a su técnica virtuosística, mezcla "del tono de un ángel y el virtuosismo del diablo maldito" hasta confirmarlo como uno de los mayores talentos vocales franceses de los últimos años.
Jaroussky, contratenor y sopranista, estudió violín, piano, armonía y contrapunto en Versalles y, a partir de 1996, canto en el departamento de Música Antigua del Conservatorio de París. En 1999 comenzó a actuar en festivales de música barroca junto a los más importantes conjuntos, dirigido por maestros como Lesne o Malgoire.
Jérôme Ducros, pianista extremadamente sutil y refinado, acompañará a Jaroussky en la actuación. Ducros, galardonado con numerosos premios, ha ofrecido recitales tanto en el territorio francés como en Londres, Berlín, New York, Tokio o Sudáfrica.