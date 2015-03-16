La radio se vuelve a encender

Un año más, y este es el decimotercero, volvemos a prender fuego (figurado) a la Casa encendiendo tu radio con los mejores directos. Once horas de música con mayúsculas, de la que tiene cosas que decir y que aportar. Todos reunidos en La Radio Encendida, la gran fiesta de Radio 3 que compartimos con todos los que pudisteis acceder. Por que sois muchos y os lo agradecemos. Vuestra paciencia, vuestras horas de espera y vuestras ganas dentro y fuera del recinto. La Radio Encendida sigue porque vosotros respondéis siempre. Gracias.

Abrieron la jornada el tandem Gritando en Silencio y G.A.S Drummers con la potencia y la fuerza que se esperaba de ellos para despertarnos en una mañana de domingo.

La calma llegó con la elegancia de las propuestas de Miguel Poveda y María Rodés desde el auditorio de La Casa Encendida. Miguel Poveda llegaba a La Radio Encendida a presentar un nuevo trabajo, 'Sonetos y Poemas para la Libertad', del que en dio buena cuenta en un set de apenas 30 minutos. Aunque aseguró que prefería los conciertos de noche porque le permite calentar más la voz, tendría que jurarlo porque por lo que oímos no nos lo podíamos creer. Les tomaron el relevo en el Patio dos de las apuestas emergentes de la jornada: Aurora y Belize, que llevaron el sol y prácticamente la playa con su música hasta La Radio Encendida.

Uno de los momentos más especiales de la jornada lo protagonizó Helena Goch cuando recogió su premio de artista emergente para Disco Grande.

La Bien Querida fue la siguiente en subirse al escenario del auditorio, vestida con un traje de novia que según contó, había comprado de segunda mano y del que ahora se arrepentía porque lo cierto es que el Auditorio tenía un clima bastante tropical. Francisco Nixon dio paso a uno de los nombres más esperados.

Mikel Erentxun abrió de nuevo el escenario del patio justo al comenzar la tarde. Llegaba para presentar 'Corazones', su nuevo disco que se publica esta misma semana.

Los que habían llegado para ver a Mikel se quedaron sorprendidos por Delacruz y Juan Zelada. Muchos por que no ubicaban a Miguel Rivera, ex líder de Maga, ahora al frente de Delacruz y se llevaron una sorpresa. Otros porque no se esperaban la potencia soulera de Juan Zelada.

Soleá Morente tambien llegó para presentar nuevo trabajo y lo hizo en enorme compañía, como suele acostumbrar.

A continuación tomaron el escenario Club del Río, y en el paso al Patio, volvieron la potencia y sobre todo los graves con Trajano!, de los que comprobamos que la exclamación del nombre no es casual. Sin necesidad de presentación, el escenario del Patio se llenó para recibirles.

Y desataron todas las pasiones (como lo hacen habitualmente).

Enfilada la noche y de vuelta al auditorio, La Habitación Roja dieron un concierto que en realidad era una fiesta de cumpleaños. La de sus 20 años como banda que quisieron compartir con nosotros en La Radio Encendida. Y con su comienzo, ya dejaron claro de qué iba la cosa.

Dos discos nuevos más de estreno esa noche: 'Chasing Illusions' y ' La Calma Chicha'. los de Anni B Sweet y Tulsa que cerraron el escenario del Auditorio en esta edición decimotercera de La Radio Encendida.

Y con la noche, llegaron ellos.

Todavía nos faltaba la guinda. La que puso Joe Crepúsculo y su fábrica de baile a la que incorporó colaboraciones insospechadas: Tomasito, Soleá Morente y La Bien Querida. Sonó brillante.

La despedida de esta decimotercera edición de La Radio Encendida fue para Najwa Nimri y Carlos Jean que vuelven con su proyecto Najwajean. Con las luces apagadas y su música despedimos esta fiesta por todo lo alto.