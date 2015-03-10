Conexión HET con la diáspora
- Si escuchas HET con Ángel Carmona desde el extranjero este es tu programa
- Tus canciones y vivencias han sido protagonistas hoy
¿Eres oyente de Radio 3 y vives fuera de España? ¿Desde que recóndito lugar del mapamundi nos escuchas? ¿La web de Radio 3 se ha convertido en tu página de inicio? Entonces dale al play porque este programa es tuyo.
Esta ha sido tu respuesta al llamamiento, al SOS, que te lanzabamos hace unos días a ti, hijo de la crisis, que has tenido que abandonar la piel de toro y emigrar en busca de lentejas, que te mantienes unido a la madre patria a través de la radio, que nos escuchas más allá de los Pirineos. Te HETchabamos de menos y te has manifestado a través de canciones y, algunos, de viva voz para contarnos cómo es tu vida, y cómo y cuándo nos escuchas.
A todos, gracias por llevar la radio más allá del Peñón y hacer posible 'HETpañoles por el mundo' a través de Facebook y de nuestro Twitter: @HETradio3, con el hashtag, #HETpañolesporelmundo.
Nosotros hemos hecho nuestra parte, te hemos regalado la radio. Ahora sí es tu turno: en las próximas vacaciones, querido oyente de Radio 3 en la diáspora, te toca poner el sofá.