Guadalupe Plata en concierto en Radio 3

Sevilla. Teatro Quintero. 17 de Marzo. 19 horas. Radio3. Esas son las coordenadas que darán el pistoletazo de salida al nuevo disco de Guadalupe Plata. Será en el concierto especial que la banda ofrecerá para todos aquellos que se acerquen al teatro (con entrada limitada hasta completar aforo) y todos los que quieran escucharlo en Radio3 en directo.

Se titulará Guadalupe Plata (sí, otra vez), y ofrece el resultado de las sesiones grabadas en Reino Unido durante cinco días. En ese tiempo, el encargado de colocar los micros y de darle al botón de Rec ha sido Liam Watson. El mismo que firma como ingeniero la espartana producción de Elephant, de The White Stripes. Del resto se han encargado los mismos de siempre. Garantía de estruendo y emoción.

Perico, Jimena y Paco Luis desengrasarán su disco en un concierto en exclusiva para ti si te acercas al Teatro Quintero a partir de las 19:00 en un evento con entrada libre hasta completar aforo conducido por Diego Rj (El Sótano) y por Ángel Carmona (Hoy Empieza Todo) Sevilla. Teatro Quintero. 17 de Marzo. 19 horas. Radio3