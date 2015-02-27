Physical Graffiti by Led Zeppelin en '6x3'
- Con Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant
- Escucha los secretos y la remasterización de un disco histórico
El Club celebra 40 años del Physical Graffiti con Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant dándote los detalles de este disco fundamental en su carrera. Dale al play y descubre todos los secretos de un disco histórico.
En el programa puedes escuchar las anécdotas, el origen de las canciones del álbum, el momento y el lugar en el que se grabaron o el sentido de las letras. Todo, contado en primera persona por sus protagonistas (vivos): John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page. Disfruta de uno de los discos totémicos del Rock: Physical Graffiti by Led Zeppelin, en 6x3.
Una reedición histórica
El 24 de febrero de 1975, Led Zeppelin publicó Physical Graffiti, un doble álbum que llego a ser 16 veces disco de platino y que incluye algunas de las canciones más ambiciosas de la banda. Hoy podemos disfrutar de él con material inédito y nuevas remasterizaciones coordinadas por el propio Jimmy Page, que se ha embarcado personalmente en la reedición de la discografía de Led Zeppelin cuidando hasta el mínimo detalle cada canción para lograr su versión definitiva.