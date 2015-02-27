El Club celebra 40 años del Physical Graffiti con Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant dándote los detalles de este disco fundamental en su carrera. Dale al play y descubre todos los secretos de un disco histórico.

6x3 6 x 3 - Physical Graffiti by Led Zeppelin - 27/02/15 rne audio

En el programa puedes escuchar las anécdotas, el origen de las canciones del álbum, el momento y el lugar en el que se grabaron o el sentido de las letras. Todo, contado en primera persona por sus protagonistas (vivos): John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page. Disfruta de uno de los discos totémicos del Rock: Physical Graffiti by Led Zeppelin, en 6x3.