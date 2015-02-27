Especial Cánovas, Adolfo y Guzmán

Especial Mundo Babel que reune a tres grandes del pop español en directo y excepcionalmente. Juan Robles Cánovas, Adolfo Rodriguez, José Maria Guzmán junto a Rodrigo Garcia conforman un estilo único y heterodoxo que su capacidad de resistencia a los vaivenes artísticos

ha convertido en mítico.

"Señora Azul", su sutil varapalo a la crítica , "Sólo pienso en ti"o "Samuel Jazmín" entre una multitud de canciones ya de culto ademas de un repaso a una epoca dorada en trio.Iberos, Pekenikes, Módulos o Bravos son algunos de los nombres a los que estuvieron asociados y de los que fueron ilustres testigos. Más que un viaje sentimental un fresco vibrante del mejor Pop español.