Aurora & The Betrayers en directo en Radio 3

La chica con el pelo más rubio y la voz más negra que conozco se llama Aurora García. Sobre el tono de su cabello, ella sabrá. Lo otro no tiene truco sino años de aprendizaje, meses de reflexión, una vida de escucha y un talento paseado por bandas como Little Wonder, Gospel Factory, Aurora García Sextet y, sobre todo, Freedonia.

La vocalista madrileña -a ratos Tina Turner, a ratos Stevie Wonder-cumple un año con su nuevo proyecto: Aurora & The Betrayers. Y lo celebra como mejor sabe: con una actuación a la que se suman los invitados de rigor, aunque a ciegas muy pocos hubieran acertado la lista: Cristina de Fuel Fandango, Jairo Depedro o Carlos Tarque, de M-Clan.

Entre todos repasarán las canciones de Shadows go away, que es como se titula esa colección de canciones que casi parece un grandes éxitos.

Este viernes, a partir de las 9 de la noche, Radio 3 te acerca el mejor directo de Aurora & The Betrayers desde la Joy Eslava de Madrid.