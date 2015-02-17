La històrica locutora de Ràdio 4, Cèlia Motis, mor a l'edat de 70 anys
La històrica locutora de Ràdio 4, Cèlia Motis, va morir divendres passat, 13 de febrer, als 70 anys d'edat. La casualitat ha volgut que la seva mort hagi coincidit amb el Dia mundial de la Ràdio, un mitjà al qual va dedicar tota la seva vida. Motis es va fer popular amb el paper de bruixa al programa "Jovenívol" de Ràdio 4 en els anys setanta, un dels primers en llengua catalana.
Cèlia va començar la seva carrera a Ràdio Miramar i es va incorporar a Ràdio 4 amb el començament de les emissions d'aquesta emissora en 1976. Procedia del món del teatre i la interpretació i va tenir com a referents en el seu ofici radiofònic a Joana Ginzo i Matilde Almendros, ambdues grans veus de la ràdio, la primera a la SER i la segona una de les més destacades de RNE a Barcelona. Li agradava molt la ràdio propera a l'oient i, en uns moments en què la ràdio canviava, va passar a fer programes més d'autor en què ella mateixa muntava el programa al voltant de temes musicals, com va ser el cas d'"Ara és demà", títol pres d'un poema de Miquel Martí i Pol amb el que jugava amb l'hora d'emissió -de 12:00-03:00 de la matinada- i amb un contingut amb el que volia mirar endavant .
Va estar casada amb Josep Maria Monegal, històric musicòleg de Ràdio 4 que va morir el 2 del passat mes de gener. Les seves vides formen part inoblidable de la història de Ràdio 4.