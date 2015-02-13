El Día de los Enamorados con Bob Dylan

Este sábado 14 de febrero En Radio 3, a las 17 horas, contamos con un locutor llamado Bob Dylan. El mito de la música popular se pone frente al micrófono para presentar canciones de todos los tiempos que hablan de besos y de amor. Convertido hace tiempo en un figura global, nos presentará canciones en una selección sorprendente que nos permite conocer de una manera nueva y sorprendente a Dylan.

Su voz profunda y legendaria para hablar de canciones creadas por otros que forman parte de su memoria personal y sentimental.

Bob Dylan acaba de publicar su nuevo y trigésimo álbum, Shadows in the Night, un disco que Saltamontes de Radio3 estuvo anticipando en los días previos a su edición mundial.

Ahora es Bob Dylan el que hace de locutor para este programa especial que Radio 3 ofrece en exclusiva para España. Una ocasión única para descubrir una faceta sorprendente del cantante.