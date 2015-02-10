'El séptimo vicio' desde Punto de Vista, en Pamplona
- Hablamos con Bernardo Atxaga y con Chris Wertenbaker
- Recordamos la obra de Orson Welles sobre Los Vascos
- El séptimo vicio, de martes a viernes a las 20.00 en Radio 3
Después de 15 años, Bernardo Atxaga y Javier Tolentino se encuentran este martes en El séptimo vicio.
La clave de un relato, el amor por el euskera, los territorios de Iparralde, de Ziboure que Orson Welles frecuentó, el calor de las tradiciones oponiéndola a la frialdad digital de los nuevos tiempos, la Europa de la cerveza ganando el pulso a la Europa del vino....
Son los temas que irán desgranando dos viejos conocidos, el autor de El hijo del acordeonista, de El hombre solo o de Obabakoak contará la impresión que dejó en su cabeza la vieja película de Orson Welles sobre Los Vascos.
Los Vascos, por Orson Welles
En 1955 Orson Welles quiso narrar para el cine y en clave documental la historia de Los Vascos, desde el sur de Francia, desde Ziburu, y le acompañó un pequeño de 12 años, Chris Wertenbaker, el hijo de un viejo amigo suyo afincado en el sur de Francia.
El pequeño le iba contando las pequeñas cosas, los secretos de un antiguo pueblo, el Pueblo Vasco.
Ese niño es Chris Wertenbaker que, invitado por Punto de Vista, vuelve a Pamplona en el centenario de Orson Welles y también será entrevistado por Javier Tolentino.