'El séptimo vicio' desde Punto de Vista, en Pamplona

Después de 15 años, Bernardo Atxaga y Javier Tolentino se encuentran este martes en El séptimo vicio.

La clave de un relato, el amor por el euskera, los territorios de Iparralde, de Ziboure que Orson Welles frecuentó, el calor de las tradiciones oponiéndola a la frialdad digital de los nuevos tiempos, la Europa de la cerveza ganando el pulso a la Europa del vino....

Son los temas que irán desgranando dos viejos conocidos, el autor de El hijo del acordeonista, de El hombre solo o de Obabakoak contará la impresión que dejó en su cabeza la vieja película de Orson Welles sobre Los Vascos.