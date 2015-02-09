El Festival Cara-B en Radio 3

Sould Out. Bonita expresión, probablemente la más atractiva para cualquier promotor musical, más todavía si esta aparece los días precederos de una iniciativa que acaba de ver la luz. Sould Out. Esa era la primera alegría para los organizadores del Festival de cultura musical independiente y underground de Barcelona que celebró este pasado sábado su primera edición en un escenario, la fàbrica de creación Fabra i Coats, que se adaptó como anillo al dedo a una fiesta que quiere mostrar lo que se cuece musicalmente hablando fuera de los circuitos más comerciales.

Cara-B nace con la intención de reivindicar el espiritú del punk, adaptado eso si a nuestros días, buceando en el underground para mostrar esa manera de hacer que recupera el "do it your self" sin ningún tipo de complejo.

Mujeres, Biznaga, Joe Crepúsculo, jupiter Lion, Hinds, El último vecino, Alex Casanovas, The Zephyr Bones, son algunes de las bandas que participaron en esta primera edición del Cara-B, una certamen que quiere ir más allá de mostrarnos inquietudes musicales sobre el escenario. Radio 3 estuvo allí y os lo cuenta.