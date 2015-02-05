Vicios de Filmoteca mira a Portugal
João Bénard da Costa: Outros amarão as coisas que eu amei es el título de la última película del portugués Manuel Mozos que la cinefilia madrileña dejó prácticamente pasar, sin ver por culpa de una de las tardes más frías de este último invierno.
Llega hasta la Filmoteca de Catalunya, en el barrio antiguo e histórico de El Raval de la mano de Javier Tolentino, director de El séptimo vicio que descubrió esta pequeña joya en la última edición del Doc Lisboa. La película es muy hermosa y es un bellísimo homenaje a la figura de João Bénard da Costa que dirigiera la filmoteca portuguesa durante una etapa de leyenda e historia.
La primera vez que se mostró en España fue en Lanzarote, Muestra de Cine Europeo que dirigía en ese momento el director de El séptimo vicio y que pudo llevar al propio director, Manuel Mozos, hasta la isla de César Manrique.
Ahora, la cinefilia catalana tiene una ocasión de oro para ver este vicio de Filmoteca y a la vez compartir la emoción, el sentimiento y la pasión de una Radio 3 en directo, desde la Sala Segundo Chomón, en el mismo corazón de la pasión catalana por el cine.
Música en directo
En la Plaça Salvador Seguí del barrio citado de Barcelona. A las 20:00 horas, con el acceso libre y gratuito y con el placer de escuchar a una de las más jóvenes promesas de la canción de autor, Yolanda Bretó que por primera vez se asomará a los micrófonos de Radio 3.
Quien la escuchará muy atentamente será Marina Rossell, una de las invitadas de Javier Tolentino y que próximamente cantará en exclusiva para Radio 3, desde Filmoteca de Catalunya.
La primera invitada de Vicis de Filmoteca fue Arantxa Aguirre que presentó La gira por China (2013), para pasar a una de las más hermosas epopeyas gitanas narradas por el cine, Papusza (2013) y cerrando 2014 con la proyección de El honor de las injurias (2007) de Carlos García Alix.
Comienza la edición de 2015 de Vicis de Filmoteca con la mirada al cine portugués, a su poesía, a su música, a su cultura, a su lengua y a su grito desesperado por una superviviencia de igualdad en Europa. Ya les digo, Madrid se la dejó pasar por una fría tarde de invierno, esperemos que Barcelona le haga un ERE a la climatología y pueda disfrutar de la Radio 3, del cine portugués y de la voz de dos mujeres, de distinta generación que han sido convocadas desde el cine y desde la música.