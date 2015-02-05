Vicios de Filmoteca mira a Portugal

João Bénard da Costa: Outros amarão as coisas que eu amei es el título de la última película del portugués Manuel Mozos que la cinefilia madrileña dejó prácticamente pasar, sin ver por culpa de una de las tardes más frías de este último invierno.

Llega hasta la Filmoteca de Catalunya, en el barrio antiguo e histórico de El Raval de la mano de Javier Tolentino, director de El séptimo vicio que descubrió esta pequeña joya en la última edición del Doc Lisboa. La película es muy hermosa y es un bellísimo homenaje a la figura de João Bénard da Costa que dirigiera la filmoteca portuguesa durante una etapa de leyenda e historia.

La primera vez que se mostró en España fue en Lanzarote, Muestra de Cine Europeo que dirigía en ese momento el director de El séptimo vicio y que pudo llevar al propio director, Manuel Mozos, hasta la isla de César Manrique.

Ahora, la cinefilia catalana tiene una ocasión de oro para ver este vicio de Filmoteca y a la vez compartir la emoción, el sentimiento y la pasión de una Radio 3 en directo, desde la Sala Segundo Chomón, en el mismo corazón de la pasión catalana por el cine.