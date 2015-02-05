Ja es coneixen els finalistes al Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4
● Els oients de Ràdio 4 decidiran el guanyador participant a la votació final al web www.disccataladelany.cat, fins el 15 de Febrer
● L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el divendres 27 de Febrer a l’Antiga fàbrica Damm amb una festa on actuaran el grup Nyandú i Jordi Ninus.
Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazine", comença la fase final de votació popular per escollir el disc més destacat del 2014 cantat en català. Els oients tenen fins el 15 de Febrer per votar entre els 10 finalistes.
El Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 inicia l'última fase amb la votació del millor d'entre els 10 àlbums finalistes. Les votacions es fan a través del web www.disccataladelany.cat.
Els finalistes són: Brams per "Anem tancant les portes a la por", Cesk Freixas per "Protesta", Coriolà per "El debut", Els Amics de les Arts per "Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure", Guillem Roma per "Nòmades", Mazoni per "Sacrifiqueu la princesa", Oques Grasses per "Digue-n’hi com vulguis", Projecte Mut per "Idò", Txarango per "Som riu" i Zoo per "Tempestes vénen del sud".
El disc més votat a partir d'ara i fins el 15 de Febrer rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de la temporada segons els oients de Ràdio 4. El seguiment del premi el fa Joan Arenyes al programa "Catalunya Exprés Magazine", els dissabtes de 17 a 20h de la tarda.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el divendres 27 de Feber a l’Antiga fàbrica Damm. A la festa hi haurà les actuacions del grup Nyandú i de Jordi Ninus. L'entrada és gratuïta i es pot demanar a www.disccataladelany.cat.