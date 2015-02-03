'HET', ciencia y música en directo desde el CES

Leemos en los libros de ciencia que el sonido es un tipo de onda mecánica que se propaga únicamente en presencia de un medio material. No es algo en lo que pensemos en nuestro día a día; sin embargo, el miércoles, día 4, la radio, el sonido de la música y la ciencia se darán la mano en el programa que realizaremos desde el CES.

El medio material será el ambiente del salón de actos de la Escuela Superior de Imagen y Sonido de Madrid. Allí, los estudiantes del CES serán los encargados de propagar las ondas mecánicas que generen los Rufus T. Firefly, la banda que nos presentará su nuevo disco, Nueve, y cuyo directo será sonorizado por los asistentes.

Además, tendremos ocasión de comprobar en qué onda están los (i)rresponsables de Órbita Laika, el programa de ciencia de los domingos por la noche en La 2, presentado por Ángel Martín y dirigido por José Antonio Pérez.

El miércoles por la mañana, en Hoy empieza todo II, ciencia y música en directo desde el CES.