Radio 3 estrena el nuevo disco de Bob Dylan

Radio 3 estrena el próximo álbum de estudio de Bob Dylan, Shadows In The Night. Lo has podido escuchar en exclusiva en 'Saltamontes' con Ángel Lobo.

Escucha a continuación el primero de los tres especiales con las nuevas canciones de Dylan.

Saltamontes Saltamontes - Shadows in the night. Bob Dylan en Radio 3 - 28/01/15 rne audio

Aquí tienes el segundo de los especiales dedicado a Shadows In The Night.

Saltamontes Saltamontes - Shadows in the night. Bob Dylan. 2ª parte - 29/01/15 rne audio

Escucha aquí el tercero de los programas especiales:

Saltamontes Saltamontes - Bob Dylan. Shadows in the night. 3ª entrega - 30/01/15 rne audio

El álbum producido por Jack Frost es el disco de estudio No.36 de Bob Dylan, y se trata del primer trabajo con material nuevo del artista desde el lanzamiento en 2012 del exitoso Tempest.

Dylan, "una verdadera montaña" Nos dijo Ben Sidran hace pocos meses en Radio 3 que la figura de Bob Dylan es "una verdadera montaña". Y verdaderamente lo es en cuanto se refiere tanto a su obra, ingente, como a su enorme influencia desplegada sobre varias generaciones de músicos y artistas de todo tipo. Es indudable que, a estas alturas, Dylan supone un referente cultural básico a la hora de entender la vida social y cultural de su tiempo; por encima, incluso, de que lo consideremos una figura musical de enormes proporciones.