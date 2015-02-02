Radio 3 estrena el nuevo disco de Bob Dylan
- Shadows In The Night contiene el primer material nuevo de Dylan en 3 años
- Este nuevo trabajo verá la luz el 3 de febrero
Radio 3 estrena el próximo álbum de estudio de Bob Dylan, Shadows In The Night. Lo has podido escuchar en exclusiva en 'Saltamontes' con Ángel Lobo.
Escucha a continuación el primero de los tres especiales con las nuevas canciones de Dylan.
Aquí tienes el segundo de los especiales dedicado a Shadows In The Night.
Escucha aquí el tercero de los programas especiales:
El álbum producido por Jack Frost es el disco de estudio No.36 de Bob Dylan, y se trata del primer trabajo con material nuevo del artista desde el lanzamiento en 2012 del exitoso Tempest.
Dylan, "una verdadera montaña"
Nos dijo Ben Sidran hace pocos meses en Radio 3 que la figura de Bob Dylan es "una verdadera montaña". Y verdaderamente lo es en cuanto se refiere tanto a su obra, ingente, como a su enorme influencia desplegada sobre varias generaciones de músicos y artistas de todo tipo.
Es indudable que, a estas alturas, Dylan supone un referente cultural básico a la hora de entender la vida social y cultural de su tiempo; por encima, incluso, de que lo consideremos una figura musical de enormes proporciones.
Tres años desde Tempest
Han pasado tres años desde que Dylan publicase el álbum Tempest y eso ha parecido demasiado tiempo a sus muchos seguidores que ahora se ven sorprendidos por el álbum Shadows In The Night, en el que el artista aborda con su particular manera de ver las cosas, una interesante serie de baladas clásicas que han despertado enorme espectación en todo el mundo.
Esta obra se publicará el próximo día 3 de febrero pero Radio 3 te la presenta ya, en exclusiva en nuestro país, a través de un programa como 'Saltamontes'.