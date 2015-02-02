Especial Death Cab For Cutie en 'Na Na Na'

El próximo 31 de marzo Death Cab For Cutie publicarán su octavo disco: Kintsugi. Se trata de su primer trabajo tras la marcha de su guitarrista y habitual productor Chris Walla. Con esta excusa, en 'Na Na Na' hemos preparado un especial en el que recorremos la discografía de los de Washington desde 'Something About Airplanes' de 1998, hasta 'Black Sun', el primer adelanto de ese inminente disco. Escúchalo a continuación:

nanana Na Na Na - Imprescindibles: Death Cab For Cutie - 01/02/15 rne audio

Ben Gibbard, Nicholas Harmer y Jason McGerr han elegido para este disco un título en el que dejan constancia de la marcha de Chris Walla. El kinstugi es un tipo de arte japonés en el que se reconstruyen objetos de porcelana uniendo sus fracturas con polvo de oro, por lo que las juntas se hacen más que evidentes. Una metáfora del momento que vive Death Cab For Cutie, porque la marcha, se nota. Walla se deja sentir en este nuevo trabajo en el que ha participado en la grabación aunque, la producción, por primera vez en la historia de la banda, se ha encargado a alguien externo. Rich Costey, productor de The Shins, Franz Ferdinand, Nine Inch Nails, Muse o Sigur Rós, se ha hecho cargo de este disco.

Este programa es un recorrido por sus mejores canciones y por sus siete discos publicados hasta la fecha. Un camino en el que se ve la evolución de la banda que ya ha dejado claro que el pasado no es una opción: “Luchamos contra la gente que nos dice ‘¿Por qué no podéis hacer un disco como el que escuché cuando tenía 20 años?’. La respuesta es que no podemos. Solo podemos avanzar, y crear un nuevo periodo“ (Ben Gibbard).