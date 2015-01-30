Las bandas eligen sus favoritos de 2015

¿Qué recomiendan escuchar los grupos de nuestra escena en 2015 ? ¿Cuál es su apuesta para este año? En 180 Grados de Radio 3, hemos preguntado a más de una quincena de artistas del territorio nacional y nos hemos encontrado con gratas sorpresas: nombres ya conocidos pero, aparentemente, atípicos para los oídos de sus 'mentores' y bandas que han sido todo un descubrimiento para nosotros.

Pop, rock, folk, blues... hay de todo y algunos coinciden en sus propuestas. Santi Balmes (Love Of Lesbian) y Marc Ros (Sidonie) afirman que Mi Capitán -súper-banda catalana liderada por Gonçal Planas y con Julian Saldarriaga y Ricky Falkner, en sus filas- dará mucho que hablar. Y Juanma Latorre (Vetusta Morla) y Helena Goch están convencidos de que la campanada la darán Pasajero con su 'Parque de Atracciones'.

Noni de Lori Meyers, Luis A. de L.A., Jose (Chino) de Supersubmarina y Anni B. Sweet, entre otros, también se convierten en nuestros particulares prescriptores para 2015. Si quieres saber qué es lo que más se escuchará a lo largo de este año, según todos ellos, escucha 180 Grados, este viernes, 30 de enero, en Radio 3.

Escucha el programa a continuación:

180 grados 180 Grados - Recomendaciones de nuestros grupos para 2015 - 30/01/15 rne audio

Aquí tienes la playlist:

Marc Ros ( Sidonie ) y Santi Balmes ( Love Of Lesbian ): MI CAPITÁN - Algo Inesperado

) y Santi Balmes ( ): MI CAPITÁN - Algo Inesperado Helena Goch y Juanma Latorre ( Vetusta Morla ): PASAJERO - Intocables

y Juanma Latorre ( ): PASAJERO - Intocables Miguel de Lucas ( Mucho ): GAZ COOMBES - Buffalo

): GAZ COOMBES - Buffalo Noni ( Lori Meyers ): ANNI B SWEET - Chasing Illusions

): ANNI B SWEET - Chasing Illusions Anni B Sweet : DELACRUZ - Y Ver Llover

: DELACRUZ - Y Ver Llover Miguel Rivera ( Delacruz ): MARILYN MANSON - Deep Sex

): MARILYN MANSON - Deep Sex Jero Romero : PERRO - Catán

: PERRO - Catán Luis A. Segura ( L.A .): CHET FAKER - Gold

.): CHET FAKER - Gold Eva Rijlen ( Idealipsticks ): C.W. STONEKING - Get On The Floor

): C.W. STONEKING - Get On The Floor Jose ‘Chino’ ( Supersubmarina ): VINTAGE TROUBLE - Run Like The River

): VINTAGE TROUBLE - Run Like The River Jorge Martí ( La Habitación Roja ): BLACK ISLANDS - Wine

): BLACK ISLANDS - Wine Alberto Jiménez ( Miss Caffeina ): TRAJANO - 155

): TRAJANO - 155 Juan Alberto Martínez ( Niños Mutantes ): NAPOLEÓN SOLO - Pequeña Canción del Espacio

): NAPOLEÓN SOLO - Pequeña Canción del Espacio Sean Frutos ( Second ): VICTORIAS AT SEA - Up

): VICTORIAS AT SEA - Up Paco Neuman (Neuman): VIVA SUECIA - LOS AÑOS

Josele Santiago (Los Enemigos): RADIO PESQUERA - Islas Cies