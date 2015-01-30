Las bandas eligen sus favoritos de 2015
- Escucha un especial 180 Grados hoy a las 11 horas
- Los grupos de nuestra escena hacen sus apuestas para 2015
- Con Sidonie, Love of Lesbian, Lori Meyers, Supersubmarina y más
¿Qué recomiendan escuchar los grupos de nuestra escena en 2015 ? ¿Cuál es su apuesta para este año? En 180 Grados de Radio 3, hemos preguntado a más de una quincena de artistas del territorio nacional y nos hemos encontrado con gratas sorpresas: nombres ya conocidos pero, aparentemente, atípicos para los oídos de sus 'mentores' y bandas que han sido todo un descubrimiento para nosotros.
Pop, rock, folk, blues... hay de todo y algunos coinciden en sus propuestas. Santi Balmes (Love Of Lesbian) y Marc Ros (Sidonie) afirman que Mi Capitán -súper-banda catalana liderada por Gonçal Planas y con Julian Saldarriaga y Ricky Falkner, en sus filas- dará mucho que hablar. Y Juanma Latorre (Vetusta Morla) y Helena Goch están convencidos de que la campanada la darán Pasajero con su 'Parque de Atracciones'.
Noni de Lori Meyers, Luis A. de L.A., Jose (Chino) de Supersubmarina y Anni B. Sweet, entre otros, también se convierten en nuestros particulares prescriptores para 2015. Si quieres saber qué es lo que más se escuchará a lo largo de este año, según todos ellos, escucha 180 Grados, este viernes, 30 de enero, en Radio 3.
Escucha el programa a continuación:
Aquí tienes la playlist:
- Marc Ros (Sidonie) y Santi Balmes (Love Of Lesbian): MI CAPITÁN - Algo Inesperado
- Helena Goch y Juanma Latorre (Vetusta Morla): PASAJERO - Intocables
- Miguel de Lucas (Mucho): GAZ COOMBES - Buffalo
- Noni (Lori Meyers): ANNI B SWEET - Chasing Illusions
- Anni B Sweet: DELACRUZ - Y Ver Llover
- Miguel Rivera (Delacruz): MARILYN MANSON - Deep Sex
- Jero Romero: PERRO - Catán
- Luis A. Segura (L.A.): CHET FAKER - Gold
- Eva Rijlen (Idealipsticks): C.W. STONEKING - Get On The Floor
- Jose ‘Chino’ (Supersubmarina): VINTAGE TROUBLE - Run Like The River
- Jorge Martí (La Habitación Roja): BLACK ISLANDS - Wine
- Alberto Jiménez (Miss Caffeina): TRAJANO - 155
- Juan Alberto Martínez (Niños Mutantes): NAPOLEÓN SOLO - Pequeña Canción del Espacio
- Sean Frutos (Second): VICTORIAS AT SEA - Up
- Paco Neuman (Neuman): VIVA SUECIA - LOS AÑOS
Josele Santiago (Los Enemigos): RADIO PESQUERA - Islas Cies