Radio 3 en Pública 15

Arranca Pública 15, la 5ª Edición de los Encuentros Internacionales de Gestión Cultural, un acontecimiento de referencia para el sector en el que se promueve el intercambio de experiencias y la discusión entre profesionales de la cultura. Y Radio 3 tenía que estar allí.

Quizá sea la parte menos estimulante del proceso cultural, pero no está de más recordar que para que podamos sentir la bofetada de una fotografía, la emoción de un concierto o la sacudida de una película no sólo es necesario que un creador se abra en canal, sino que otras personas, eso que llamamos gestores culturales, apuesten por ello y vehiculen el talento individual hacia la curiosidad colectiva. Y bueno, claro, encima está lo de la crisis…