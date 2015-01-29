Radio 3 en Pública 15
- Las claves de la gestión cultural en un especial de dos horas
- Escúchalo ya con intervenciones desde el Círculo de Bellas Artes
Arranca Pública 15, la 5ª Edición de los Encuentros Internacionales de Gestión Cultural, un acontecimiento de referencia para el sector en el que se promueve el intercambio de experiencias y la discusión entre profesionales de la cultura. Y Radio 3 tenía que estar allí.
Quizá sea la parte menos estimulante del proceso cultural, pero no está de más recordar que para que podamos sentir la bofetada de una fotografía, la emoción de un concierto o la sacudida de una película no sólo es necesario que un creador se abra en canal, sino que otras personas, eso que llamamos gestores culturales, apuesten por ello y vehiculen el talento individual hacia la curiosidad colectiva. Y bueno, claro, encima está lo de la crisis…
¿Cómo financiamos la cultura?
Pues bien: durante dos días, el Círculo de Bellas Artes de Madrid será el foro en el que miraremos si es posible que, a imagen de Holanda, se pueda financiar lo cultural con los ingresos de la lotería, por qué el Pompidou ha apostado por Málaga para la primera sede temporal del centro fuera de Francia o cómo utilizar el Big Data, ese rastro que vamos dejando en la red, para optimizar la eficacia de proyectos artísticos.
Te invitamos a vivir esa ebullición de ideas, innovación y estrategias en Hoy empieza todo.