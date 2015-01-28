FKA twigs, Flying Lotus o Duran Duran en Sónar

Sónar Barcelona 2015 amplía la programación de su 22º edición con 38 nuevos nombres entre los que destacan artistas clave de la electrónica actual, y que se suman a los ya anunciados hace unas semanas.

El festival presentará a una de las estrellas más fulgurantes de la música de hoy, la británica FKA twigs, productora, arreglista y vocalista que ha situado su pop futurista en lo más alto de las listas de lo mejor de 2014.

También sobresalen por méritos propios el dúo surafricano Die Antwoord, con su imponente colección de hits, un nuevo espectáculo de imágenes al límite y su habitual poderío sobre el escenario.

Flying Lotus, genio de la tradición negra con un pie en el hip hop y otro en el jazz cósmico, presentará las composiciones de You’re Dead con su show audiovisual en 3D, mientras que el venezolano Arca, el productor del momento –está tras los recientes discos de Björk, Kanye West y FKA twigs- desplegará su exclusivo show audiovisual en colaboración con el video-artista Jesse Kanda.

Dos nombres más de alcance global se suman a la programación: Skrillex, probablemente el artista más carismático y popular de la electrónica internacional ahora mismo; y Jamie xx, uno de los más finos estilistas house del mundo. En este capítulo destacan también dos referentes ineludibles de la historia de la música electrónica, ya confirmados previamente: The Chemical Brothers (presentando nuevo album y espectáculo) y Autechre, leyenda viva de los beats abstractos y padrinos de la IDM.