FKA twigs, Flying Lotus o Duran Duran en Sónar
Sónar Barcelona 2015 amplía la programación de su 22º edición con 38 nuevos nombres entre los que destacan artistas clave de la electrónica actual, y que se suman a los ya anunciados hace unas semanas.
El festival presentará a una de las estrellas más fulgurantes de la música de hoy, la británica FKA twigs, productora, arreglista y vocalista que ha situado su pop futurista en lo más alto de las listas de lo mejor de 2014.
También sobresalen por méritos propios el dúo surafricano Die Antwoord, con su imponente colección de hits, un nuevo espectáculo de imágenes al límite y su habitual poderío sobre el escenario.
Flying Lotus, genio de la tradición negra con un pie en el hip hop y otro en el jazz cósmico, presentará las composiciones de You’re Dead con su show audiovisual en 3D, mientras que el venezolano Arca, el productor del momento –está tras los recientes discos de Björk, Kanye West y FKA twigs- desplegará su exclusivo show audiovisual en colaboración con el video-artista Jesse Kanda.
Dos nombres más de alcance global se suman a la programación: Skrillex, probablemente el artista más carismático y popular de la electrónica internacional ahora mismo; y Jamie xx, uno de los más finos estilistas house del mundo. En este capítulo destacan también dos referentes ineludibles de la historia de la música electrónica, ya confirmados previamente: The Chemical Brothers (presentando nuevo album y espectáculo) y Autechre, leyenda viva de los beats abstractos y padrinos de la IDM.
Pop contemporáneo
El pop de melodías sintéticas será un pilar fundamental de la programación, con divas como la irlandesa Roísín Murphy, quien tras 8 años de silencio regresa con un nuevo LP y sus habituales dosis de glamour y carisma; Hot Chip, presentando su nuevo álbum por partida doble, tanto en Sónar de Día como en Sónar de Noche; y Duran Duran, grupo icono de los 80, quienes también llegarán a Sónar con un LP recién estrenado y su extraordinaria colección de hits (“Girls On Film”, “Notorious”, “TheReflex”, “Wild Boys”...).
A tan relevantes presencias hay que sumar las actuaciones de Kate Tempest, Fat Freddy’s Drop, Kindness, Sophie y Tourist, cada uno de ellos encontrando su propio lenguaje dentro de la amplitud del pop contemporáneo, conjugando sus formas con elementos de electrónica, dub, soul o spoken word.