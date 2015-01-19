Premis Sant Jordi de Cinematografia 2015
'Loreak' de José María Goenaga i Jon Garaño, Premi RNE Sant Jordi de Cinematografia a la millor pel·lícula espanyola
- Ingrid García Jonsson per 'Hermosa joventut', i Raúl Arévalo ex aequo amb Javier Gutiérrez per 'La isla mínima', reconeguts com a millor actriu i millors actors espanyols.
- El jurat, format per professionals dels mitjans de comunicació, ha elegit avui els guanyadors dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, que celebren la seva 59a edició.
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest migdia la decisió dels guardons que lliura cada any RNE Catalunya. 'Loreak', dirigida per José María Goenaga i Jon Garaño i participada per TVE, ha estat escollida millor pel·lícula en la 59a edició. Ingrid García Jonsson i Raúl Arévalo al costat de Javier Gutiérrez han estat considerats millor actriu i millors actors espanyols.
El premi a la millor cinta espanyola ha recaigut en 'Loreak', una pel·lícula rodada en basc que tracta sobre l'oblit, les pèrdues i la comunicació humana. És la història de tres dones que es veu alterada per la mera presència d'unes flors ("Loreak") que desperten en elles sentiments oblidats. La cinta compta amb el suport de TVE.
Ingrid García Jonsson ha aconseguit el premi a millor actriu espanyola per 'Hermosa juventud', mentre que el guardó a millor actor espanyol ha recaigut, ex aequo, en Raúl Arévalo i Javier Gutiérrez per la seva interpretació a 'La isla mínima'. El Sant Jordi a la millor opera prima ha estat per '10 .000 KM 'de Carles Marquès-Marcet, també participada per Televisió Espanyola.
En l'apartat internacional, la cinta 'Her' de Spike Jonze, s'ha alçat amb el premi a millor pel·lícula estrangera. Tom Hardy per la seva interpretació a 'Locke' i 'El lliurament' i Rosamund Pike pel seu paper a 'Perduda', són considerats millor actor i actriu estrangers.
El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema Conxita Casanovas, de RNE, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art en els mitjans de comunicació.
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema. Així mateix, es concedeix el Premi Sant Jordi a la Indústria en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, per votació dels oients de RNE, es lliuren la Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixerà més endavant, abans de la gala de lliurament que se celebrarà el proper mes d'abril.