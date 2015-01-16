Kim Fowley: Adiós al último loco del R'n'R

"Si quieres rock’n’roll puedes hacerlo. Y aunque todos los demás te digan que no, con que lo quieras tú... basta". (Marzo 2011, para El Sótano de Radio 3)

Conocido principalmente como ideólogo y creador de The Runaways, o como productor y compositor de Kiss, The Byrds o Alice Copper. Kim Fowley (Los Ángeles, 1939) falleció ayer, 15 de enero, tras una larga lucha con el cáncer, enfermedad a la que había conseguido vencer en varias ocasiones desde 1995.

La imagen y figura de Kim Fowley va mucho más allá de sus trabajos bien conocidos. Fowley ha sido uno de los personajes más carismáticos, excéntricos y pintorescos del rocknroll. Fue una leyenda en vida, una dinamo de la escena de Los Ángeles con una trayectoria que arranca a finales de los 50 y en la que se cruza una lista interminables de figuras con las que trabajó, disfrutó o se peleó; Paul Revere & the Raiders, Cat Stevens, Gene Vincent, Warren Zebon, The Seeds, Soft Machine, Modern Lovers, Ben Vaughn,...

Fowley personifica la frase que dice que el rocknroll es un estilo de vida. Conocedor de la importancia del sexo y la provocación como grandes reclamos de la música juvenil,vivió explotando esas ideas hasta sus últimos días.

Kim Fowley se autoproclamó el hombre animal, el Señor de la Basura, el Superman fuera de la ley,... en realidad fue un bardo de las calles... el último loco del rock’n’roll.

Escucha la entrevista a El sótano en dos entregas que sirve de guión para repasar su trayectoria:

El sótano El sótano - Kim Fowley: el último loco del RocknRoll (1) - 16/03/11 rne audio