Mor Josep Maria Monegal, locutor històric de Ràdio 4
L'històric locutor de Ràdio 4, especialitzat en música clàssica i òpera, Josep Maria Monegal, va morir el passat divendres 2 de gener. Monegal va començar la seva carrera com a locutor a Ràdio 4 a la dècada dels 60, on va participar en programes com 'Contrapunt', 'Gran Gal·la' o 'Els clàssics també juguen'. El seu compromís amb la difusió de la música clàssica va ser defugir l'elitisme que s'associava a aquest gènere i va contribuir a obrir les portes d'espais com el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música als joves i a la societat en general. El programa 'Amics i coneguts' de Sílvia Tarragona, li va dedicar un petit homenatge aquest diumenge (a partir del minut 41). També hem recuperat un programa especial de 'Memòries de la ràdio' que van entrevistar-lo a casa seva.