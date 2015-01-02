Placeres Mundanos desde Actual 2015

¿Cuántos Placeres Mundanos nos depara la vida? ¿Están ocultos o simplemente muchas veces somos nosotros los que no queremos o no sabemos descubrirlos?.

El arte, la cultura, la música en cada una de sus múltiples expresiones, el teatro, la escenografía corporal, la pintura, la fotografía…son placeres que hacen que nuestro paso por la vida sea mucho más hedonista y gozoso. Todo ello complementado con la pasión enogastronómica, el arte culinario, nos depara momentos únicos.

Actual 2015, Logroño, del 2 al 6 de Enero, será un hervidero de momentos culturales, de expresiones y propuestas insólitas, únicas, singulares.

Y algunos de esos momentos, sobre todo musicales, tendrán un complemento vinícola y de tapeo importante.

Eso fue el primer reclamo para que Placeres Mundanos decidiese viajar hasta la capital de La Rioja. Pero la entrega del domingo 4 de Enero, grabada en la Librería Santos Ochoa de Logroño (cumple 100 años y es un lujo celebrar que los libros, en soporte físico, tienen buena salud), se dejará empapar por las músicas de esas propuestas tan embriagadoras que sonarán en el Centro Cultural del Rioja, Vermú Torero, sesión sonora de mediodía, y Café Cantante, rítmica de media tarde.

Y algunos de los protagonistas, véase Arcana Has Soul, Cosmotronic o Pecker, estarán con nosotros.

Pero tendremos muchas más píldoras de deleite; desde las artes escénicas, con su Escenario Insólito, arriesgadas puestas en escena en ubicaciones sorprendentes, a la sinfonía que se puede crear con todo el material que rodea a la elaboración del vino, Los Sonidos del Vino.

Placeres Mundanos, 4 de Enero de 2015 vibrará con Actual 2015, 25 Aniversario, Logroño, La Rioja, desde la Librería Santos Ochoa.