Especial Nochevieja en Radio 3

Especiales Radio 3 Especial Nochevieja Radio 3 (1) - 31/12/14 rne audio

Especiales Radio 3 Especial Nochevieja Radio 3 (2) - 31/12/14 rne audio

Un año más, Radio 3 te ofrece una sesión de baile de 7 horas para despedir 2014 y recibir 2015 a golpe de buena música.

Con los mejores DJs y las voces de las personas que hacemos Radio 3, te ofrecemos un programa Especial Nochevieja que te acompañará desde las campanadas hasta el amanecer.

De las 00.00 a las 7.00 del 1 de enero de 2015, te invitamos a bailar con la música de Cristian Varela B2B Stefano Noferini, Ioan Gamboa, Anatómica, Nev.Era, Tadeo, Technasia B2B Uner...

Para brindar juntos por un año con mucha más música, más cultura y más creatividad. Para cantar todos juntos: "¡Feliz Radio 3!"