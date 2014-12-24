'Grupo Salvaje' en 'Videodrome'

Los forajidos del Oeste siempre me han fascinado, se suponía que tenían algo del espíritu de Robin Hood, cosa que no era del todo cierta. Pero eran hombres fuertes. En una tierra sin una ley propiamente dicha, ellos hacían la suya. Supongo que yo debo tener algo de forajido, me identifico mucho con ellos. Siempre me he preguntado qué habría sido de los forajidos cuando el viejo oeste cambió…

En 1967, la Warner Brothers ofrece a Sam Peckinpah un guión de Walon Green inspirado en la historia de los ladrones de trenes Butch Cassidy y Sundance Kid y su banda The Wild Bunch, como era conocida.

Peckinpah aceptó el encargo con la condición de hacerlo con plena libertad. El productor, Phil Feldman, que más tarde produciría El Padrino II, se comprometió a ello y lo cumplió. El director no sólo reescribió el guión de Green una y otra vez, duplicaría el presupuesto de 3 millones de dólares y llevaría al centenar de personas que trabajaron durante casi tres meses en el rodaje al borde de la locura; sino que entregaría una de las más grandes e influyentes obras maestras del cine.

El 25 de marzo de 1968, en Parras, un pueblo del Estado mexicano de Coahuila, comenzó el rodaje de The Wild Bunch(Grupo salvaje)… El carácter crepuscular de la historia del Grupo Salvaje, es el símbolo del final de una época, de un estilo de vida y de un género cinematográfico en sí mismo. El final de una película es siempre el final de una vida…Sam Peckinpah murió el 28 de diciembre de 1984.