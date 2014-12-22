'180 Grados' especial niños

La noche del 5 de enero, cuando vienen los Reyes Magos, el Costello Club de Madrid acoge un concierto solidario con el fin de recaudar material escolar para las familias que más lo necesitan. I For Illusion lo ha puesto en marcha y ha citado para la ocasión a Helena Goch, Rufus T Firefly, Noctunos y muchos más.

Creemos que la iniciativa merece la pena y pensamos en dedicarles un programa hecho con y para niños. Por eso, este 180 Grados es más especial que nunca porque tenemos a los mejores colaboradores: niños de entre cero y siete años, que nos prestan su voz y nos proponen una playlist única.

Alejandra, Valeria, Bernardo, Aina, Pablo, Marcelo, Pol, Claudia, Aruna, Ariel, Otto, Leo, Daniela, Bruno, Diana, Mateo, Gael y Nora eligen las canciones y nos dan una lección musical para todos los públicos.